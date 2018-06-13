Правительство исключило рост цен на бензин до 100 рублей
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По его словам, некоторые СМИ и эксперты «дают апокалиптические прогнозы» относительно цен на топливо к концу 2018 года — в 100 руб., передаёт РИА Новости.
«Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать ситуацию», — подчеркнул он.
Ранее в Минэнерго заявили, что цены на топливо в России в целом стабилизировались.
Как рассказал НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, основной причиной подорожания бензина стали колебания стоимости нефти.