Правительство исключило рост цен на бензин до 100 рублей

Правительство имеет все инструменты, чтобы не допустить роста цен на топливо. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.

По его словам, некоторые СМИ и эксперты «дают апокалиптические прогнозы» относительно цен на топливо к концу 2018 года — в 100 руб., передаёт РИА Новости.

«Это невозможно. Это исключено, у правительства достаточно инструментов для того, чтобы урегулировать ситуацию», — подчеркнул он.

Ранее в Минэнерго заявили, что цены на топливо в России в целом стабилизировались.

Как рассказал НСН ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, основной причиной подорожания бензина стали колебания стоимости нефти.