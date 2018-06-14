Защита Telegram намерена продолжить обжалование блокировки мессенджера
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Об этом после решения Мосгорсуда, признавшего блокировку законной, сказал адвокат Рамиль Ахметгалиев.
«Жалоба в ЕСПЧ подаваться будет (в настоящее время уже подана жалоба на приказ ФСБ, обязывающий предоставлять ключи шифрования; на очереди — жалоба на сам факт блокировки). Также мы подадим жалобу в президиум Мосгорсуда и Верховный суд», — цитирует РИА Новости Ахметгалиева.
14 июня Мосгорсуд подтвердил решение о блокировке мессенджера Telegram в России.
В мае сообщалось, что ЕСПЧ зарегистрировал жалобу Telegram на наложенный штраф в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений.