Названа причина отравления более 20 человек в детском лагере в Крыму
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Проверка выявила грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима в столовой, несоблюдение личной гигиены, нарушение технологии приготовления пищи и мытья посуды.
У некоторых сотрудников обнаружен золотистый стафилококк.
В ведомстве пришли к выводу, что эти факторы стали причинами возникновения очага группового заболевания.
В настоящее время работа детского лагеря приостановлена. В отношении подозреваемых завели административное дело. Над другими оздоровительными учреждениями усилен контроль.
Ранее сообщалось, что в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области выявили причину отравления 64 человек в детском лагере «Сосновый бор».
В мае URA.RU сообщало, что в городе Карпинске проводят проверку по факту массового отравления в детском саду №23.