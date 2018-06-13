Названа причина отравления более 20 человек в детском лагере в Крыму

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Стала известна причина отравления более 20 человек в детском лагере «Ласпи» в Севастополе, сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю.
Названа причина отравления более 20 человек в детском лагере в Крыму
  • © Global Look Press

Проверка выявила грубые нарушения санитарно-эпидемиологического режима в столовой, несоблюдение личной гигиены, нарушение технологии приготовления пищи и мытья посуды.

У некоторых сотрудников обнаружен золотистый стафилококк.

В ведомстве пришли к выводу, что эти факторы стали причинами возникновения очага группового заболевания.

В настоящее время работа детского лагеря приостановлена. В отношении подозреваемых завели административное дело. Над другими оздоровительными учреждениями усилен контроль.

Ранее сообщалось, что в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области выявили причину отравления 64 человек в детском лагере «Сосновый бор».

В мае URA.RU сообщало, что в городе Карпинске проводят проверку по факту массового отравления в детском саду №23.

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