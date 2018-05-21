На Урале проводят проверку из-за отравления воспитанников детсада

В городе Карпинске проводят проверку из-за массового отравления в детском саду №23, сообщает URA.RU.

«По предварительным данным, у двоих детей по результатам проведённых анализов диагностирована ротавирусная инфекция, у троих детей, предположительно, гастроэнтерит. Ещё по одному ребёнку неизвестно», — заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Она уточнила, что трое детей находятся в стационаре местной больницы, двое — на амбулаторном лечении, ещё один ребёнок направлен в больницу Краснотурьинска.

Заболели дети из ясельной, средней и старшей групп. Работа детсада до выяснения всех обстоятельств приостановлена.

Проверкой занимаются сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. Взяты пробы продуктов в пищеблоке, проводятся другие исследования.

Ранее Nation News сообщало, что в Вологодской области завели уголовное дело после массового отравления школьников.