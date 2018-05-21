На Урале проводят проверку из-за отравления воспитанников детсада
«По предварительным данным, у двоих детей по результатам проведённых анализов диагностирована ротавирусная инфекция, у троих детей, предположительно, гастроэнтерит. Ещё по одному ребёнку неизвестно», — заявила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.
Она уточнила, что трое детей находятся в стационаре местной больницы, двое — на амбулаторном лечении, ещё один ребёнок направлен в больницу Краснотурьинска.
Заболели дети из ясельной, средней и старшей групп. Работа детсада до выяснения всех обстоятельств приостановлена.
Проверкой занимаются сотрудники прокуратуры и Роспотребнадзора. Взяты пробы продуктов в пищеблоке, проводятся другие исследования.
Ранее Nation News сообщало, что в Вологодской области завели уголовное дело после массового отравления школьников.