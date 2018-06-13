В Роспотребнадзоре выявили причину отравления детей в лагере на Урале

В управлении Роспотребнадзора по Свердловской области выявили причину отравления 64 человек в детском лагере «Сосновый бор».

Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Была установлена вирусная этиология заболеваемости, установлены источники инфекции из числа персонала пищеблока (повар, мойщица посуды), факторы, повлиявшие на возникновение вспышки», — говорится в сообщении.

В ходе проверки были выявлены многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока. Расследование завершено.

После госпитализации более 60 детей с признаками кишечной инфекции из летнего лагеря в Свердловской области было возбуждено уголоное дело.

В конце мая, как сообщало URA.RU, на Урале была проведена проверка в связи с отравлением воспитанников детсада.