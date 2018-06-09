Уголовное дело возбуждено после отравления детей в лагере на Урале
Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Свердловской области.
«Возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания воспитанников загородного оздоровительного лагеря в городе Кушве», — говорится в сообщении.
Дело возбуждено по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».
Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту ухудшения состояния здоровья отдыхавших в лагере детей.
В конце мая, как сообщало URA.RU, на Урале была проведена проверка из-за отравления воспитанников детсада.