Уголовное дело возбуждено после отравления детей в лагере на Урале

Уголовное дело возбуждено в связи с госпитализацией более 60 детей с признаками кишечной инфекции из летнего лагеря в Свердловской области.

Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Свердловской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту массового заболевания воспитанников загородного оздоровительного лагеря в городе Кушве», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей».

Ранее сообщалось, что следователи начали проверку по факту ухудшения состояния здоровья отдыхавших в лагере детей.

В конце мая, как сообщало URA.RU, на Урале была проведена проверка из-за отравления воспитанников детсада.