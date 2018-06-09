СК начал проверку из-за госпитализации 33 детей в лагере отдыха на Урале

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Следователи проводят проверку по факту ухудшения состояния здоровья 33 детей, отдыхавших в лагере в городе Кушва в Свердловской области. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки по факту ухудшения состояния здоровья 33 детей, отдыхающих в лагере «Сосновый бор» в городе Кушва», — говорится в сообщении

В рамках проверки следователи намерены опросить руководство и сотрудников лагеря, пострадавших. Также будет истребована и проанализирована документация, касающаяся организации питания детей и состояния их здоровья

«Также будет дана правовая оценка данной ситуации на предмет наличия в ней признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — отметили в СК.

Ранее сообщалось, что на Урале из лагеря в городе Кушва госпитализировали 33 детей с подозрением на кишечную инфекцию.

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