Защита обжаловала продление ареста командиру пожарного звена в Кемерове

Защита начальника караула пожарно-спасательной части Сергея Генина, обвиняемого по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», подала апелляцию на решение суда в Кемерове о продлении ареста. Об этом сообщает ТАСС.

«Защитником обвиняемого Генина С.В. по уголовному делу по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» обжаловано постановление суда о продлении срока содержания под стражей», — говорится в сообщении суда.

Как уточнила адвокат Генина Елена Киселёва, пожарный в настоящий момент проходит обследование в Москве. Оно может занять ещё около двух недель.

Ранее сообщалось, что суд в Кемерове продлил арест Генину до 11 сентября.

Генин был направлен на обследование в Институт им. Сербского в Москве в связи с тяжёлым эмоциональным состоянием.