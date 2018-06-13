Защита обжаловала продление ареста командиру пожарного звена в Кемерове
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«Защитником обвиняемого Генина С.В. по уголовному делу по факту пожара в ТЦ «Зимняя вишня» обжаловано постановление суда о продлении срока содержания под стражей», — говорится в сообщении суда.
Как уточнила адвокат Генина Елена Киселёва, пожарный в настоящий момент проходит обследование в Москве. Оно может занять ещё около двух недель.
Ранее сообщалось, что суд в Кемерове продлил арест Генину до 11 сентября.
Генин был направлен на обследование в Институт им. Сербского в Москве в связи с тяжёлым эмоциональным состоянием.