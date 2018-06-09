Суд оставил под арестом двух фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

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Кемеровский областной суд оставил под арестом двух фигурантов уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.  Об этом информирует ТАСС.

Бывшему гендиректору «Кемеровского кондитерского комбината» — основного владельца ТЦ —Юлии Богдановой суд продлил срок ареста на три месяца. 

«Суд постановил: постановление Центрального районного суда города Кемерово 23 мая 2018 изменить считать срок содержания под стражей — до 24 августа 2018 года, в остальной части оставить в силе», — огласила судья. 

Также в ходе следующего заседания под арестом был оставлен сотрудник компании — поставщика систем пожарной безопасности «Системный интегратор» Александр Никитин.

«Суд постановил: постановление Центрального районного суда города Кемерово от 18 мая в отношении обвиняемого Никитина оставить без изменения, апелляционную жалобу адвоката - без удовлетворения», — приводятся слова судьи.

Ранее суд в Кемерове продлил на три месяца арест другого фигуранта дела о пожаре в Кемерове — начальника караула пожарно-спасательной части Сергея Генина.

25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в результате которого погибли 60 человек. 

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