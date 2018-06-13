Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
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«После празднования Дня России рабочая неделя будет короткой — всего три дня: с 13 по 15 июня», — приводит РИА Новости сообщение.
В ведомстве указали, что на предыдущей рабочей неделе россияне работали шесть дней, после чего у них было три выходных подряд.
Ранее Роструд напомнил, что российских граждан ожидает шестидневная рабочая неделя в связи с празднованием 12 июня Дня России.
Как передавал m24, фестиваль «День России. Московское время» 11 июня посетили около 650 тыс. человек.