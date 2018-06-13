Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Россиянам предстоит короткая рабочая неделя в связи с празднованием Дня России. Об этом заявили в пресс-службе Роструда.

«После празднования Дня России рабочая неделя будет короткой — всего три дня: с 13 по 15 июня», — приводит РИА Новости сообщение.

В ведомстве указали, что на предыдущей рабочей неделе россияне работали шесть дней, после чего у них было три выходных подряд.

Ранее Роструд напомнил, что российских граждан ожидает шестидневная рабочая неделя в связи с празднованием 12 июня Дня России.

Как передавал m24, фестиваль «День России. Московское время» 11 июня посетили около 650 тыс. человек.