Фестиваль «День России. Московское время» 11 июня посетили около 650 тысяч человек
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Как заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, больше всего гостей было на площади Революции, Тверской площади, в парках «Сокольники» и «Царицыно», а также в парке Горького.
«В первый день на праздничных площадках прошло около 100 показов спектаклей и концертов. Более 2,4 тыс. человек поучаствовали в творческих и кулинарных мастер-классах», — рассказал Немерюк.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в историческом парке на ВДНХ пройдут мероприятия в честь Дня России.