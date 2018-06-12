Фестиваль «День России. Московское время» 11 июня посетили около 650 тысяч человек

На центральных площадках фестиваля «День России. Московское время» в понедельник, 11 июня, побывали около 650 тыс. человек. Об этом сообщает m24 со ссылкой на портал мэра и правительства.

Как заявил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, больше всего гостей было на площади Революции, Тверской площади, в парках «Сокольники» и «Царицыно», а также в парке Горького.

«В первый день на праздничных площадках прошло около 100 показов спектаклей и концертов. Более 2,4 тыс. человек поучаствовали в творческих и кулинарных мастер-классах», — рассказал Немерюк.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в историческом парке на ВДНХ пройдут мероприятия в честь Дня России.