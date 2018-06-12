Леонид Ярмольник выразил соболезнования в связи со смертью Якова Бранда

Актёр Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» выразил соболезнования в связи со смертью кардиохирурга Якова Бранда.

«Вообще, я с ним много лет дружил, он был замечательным, удивительным профессионалом, другом», — сказал Ярмольник.

По его словам, Бранд очень многих спасал и очень много помогал как врач.

Со своей стороны, президент НИИ скорой помощи имени Склифосовского Могели Хубутия в беседе с Пятым каналом отметил, что страна потеряла талантливого хирурга, кардиохирурга, учителя, потеряла человека.

«Я потерял друга и сотрудника. Он оставил добрый и хороший след», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Бранд умер в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского во вторник, 12 июня.