СМИ: Умер кардиохирург Яков Бранд
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Отмечается, что врач умер в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского во вторник, 12 июня.
Причиной смерти названа сердечно-сосудистая недостаточность.
По словам источника, проблемы со здоровьем у руководителя отделения неотложной коронарной хирургии НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского возникли недавно. Он наблюдался в своём же институте.
По имеющимся данным, 30 мая самочувствие 63-летнего медика ухудшилось, после чего он был госпитализирован.
В январе сообщалось о смерти врача-телеведущей Ирины Чукаевой.