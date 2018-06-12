СМИ: Умер кардиохирург Яков Бранд

Скончался кардиохирург Яков Бранд, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Отмечается, что врач умер в НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского во вторник, 12 июня.

Причиной смерти названа сердечно-сосудистая недостаточность.

По словам источника, проблемы со здоровьем у руководителя отделения неотложной коронарной хирургии НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского возникли недавно. Он наблюдался в своём же институте.

По имеющимся данным, 30 мая самочувствие 63-летнего медика ухудшилось, после чего он был госпитализирован.

В январе сообщалось о смерти врача-телеведущей Ирины Чукаевой.