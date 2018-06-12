Капитан потерпевшего крушение на Волге катамарана был пьян

Капитан катамарана, который столкнулся с баржей на Волге, был пьян. Об этом заявил начальник ГБУЗ «Волгоградское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» Вячеслав Барканов.

«Исследовали восемь тел, уже сделали одно судебное химическое исследование. У капитана судна обнаружен алкоголь в крови в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения», — приводит ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что катамаран поднят на берег. По последним данным, в результате ЧП на Волге погибли 11 человек.

При этом, как стало известно, после инцидента в регионе проверят весь водный транспорт.

Подробнее — в материале RT.