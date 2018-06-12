Более десяти погибших: поисково-спасательная операция на месте столкновения катамарана и баржи в Волгограде завершена
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
В результате столкновения баржи и прогулочного катамарана на Волге погибли 11 человек. По данным регионального управления МЧС, среди погибших — 17-ти летняя школьница. Поисковая операция на месте крушения завершена.
«Тело утонувшей в результате ЧП с катамараном женщины обнаружено и поднято. Это последняя, одиннадцатая, жертва. Поисково-спасательная операция завершена», — сказал представитель МЧС.
ЧП произошло около 22:00 11 июня в 250 метрах от берега, напротив центральной набережной Волгограда. В результате этого столкновения катамаран перевернулся и затонул.
Недалеко от места происшествия был организован оперативный штаб, куда также прибыл глава Волгоградской области Андрей Бочаров.
«Произошло столкновение маломерного судна типа катамаран и толкача-буксира. В общей сложности на всех судах находилось 28 человек. В результате происшествия маломерное судно типа катамаран перевернулось», — сказал губернатор в ходе совещания.
- РИА Новости
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
По данным спасателей, одна из пассажирок катамарана погибла в момент столкновения, ещё 9 человек оказались заблокированы во внутренних помещениях, а пятерым удалось выбить окно и выбраться. Ещё одна пассажирка некоторое время считалась пропавшей, для её поисков была организована поисково-спасательная операция.
Пятеро пассажиров были спасены. Двое мужчин и женщина с ушибами и переохлаждением были госпитализированы в волгоградскую больницу №25. Представители госпиталя сообщили, что их состояние оценивается как стабильное, угрозы для здоровья и жизни нет. Ещё двое пострадавших отказались от госпитализации после оказания помощи на месте.
Сам катамаран с телами девяти пассажиров затонул и спасатели обнаружили его в 6 км ниже по течению от места происшествия. Судно уже подняли на берег.
По данным МЧС, в поисково-спасательной операции по поискам пропавшей пассажирки принимали участие 1,4 тысячи спасателей и 15 водолазов, 12 единиц плавательных средств. Для ночных поисковых работ применяли беспилотник с тепловизором.
«Судно шло с нарушением правил»
Представитель Росморречфлота сообщил, что столкновение произошло с одной из двух барж, которые тянул теплоход «Капитан Вечеркин». По их данным теплоход двигался строго по фарватеру и не имел возможности для маневра. При этом у потерпевшего крушение катамарана не было необходимых документов и опознавательных огней.
По данным источника «Интерфакса», в момент столкновения на катамаране проходила частная вечеринка.
- РИА Новости
- © Пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
Одной из возможных причин ЧП могло стать нарушение правил управления катамараном, сообщает ТАСС со ссылкой экстренные службы.
Известно, что на 12-ти местном прогулочном катамаране проекта «Елань 12» находилось 16 человек. Для судна данного типа это является перегрузом. Источник в экстренных службах отметил, что на пассажирах не было спасательных жилетов.
По данным ТАСС, баржой управлял ранее судимый бывший глава Калачевского района Волгоградской области Дмитрий Хахалев. В 2009 году он был приговорён к 4 годам колонии общего режима за изнасилование, побои и хулиганство со стрельбой. Среди выживших при столкновении его нет.
«Есть информация о том, что судно шло с нарушением правил, в том числе, перевозки пассажиров. В частности, не были включены опознавательные огни. Кроме того, владелец судна не зарегистрировал его в соответствии с законодательством», — сообщил источник агентства.
Некоторые источники сообщают, что на катамаране в общей сложности могло находиться до 18 человек. Они же обращают внимание на отсутствие у катамарана ряда документов, в том числе разрешения на перевозку пассажиров.
В Волгоград уже направлена группа сотрудников МВД России, сообщили в пресс-службе ведомства. Их задача оказать практическую помощь региональному отделению внутренних дел в выяснении всех обстоятельств происшествия. По факту столкновения уже возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц).