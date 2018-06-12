Сотрудники центрального аппарата МВД направлены для выяснения обстоятельств ЧП на Волге

Министерство внутренних дел России направило в Волгоградскую область группу сотрудников центрального аппарата для выяснения обстоятельств столкновения баржи и катамарана на Волге.

Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба ведомства.

«Руководством МВД России принято решение о направлении группы сотрудников ГУТ, ГУОБДД и ДГСК МВД России в Волгоградскую область для оказания практической помощи территориальному органу внутренних дел в выяснении обстоятельств происшествия с баржей и катамараном на реке Волге», — говорится в заявлении МВД.

Ранее экстренные службы региона сообщали о пяти спасённых после столкновения частного катамарана и баржи. Предположительно на борту катамарана находились 16 человек.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. Число пострадавших уточняется.





