В МЧС подтвердили гибель десяти человек при столкновении баржи и катамарана на Волге

В результате столкновения баржи и катамарана на Волге в Волгоградской области погибли 10 человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.

Ещё пять пассажиров катамарана пострадали, трое из них были госпитализированы.

В настоящее время судьба одного человека остаётся неизвестной. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.

По данным ведомства, столкновение речных судов произошло вблизи острова Голодный, расположенного недалеко от Волгограда.

Ранее сообщалось об установлении гражданства всех пассажиров, находившихся на катамаране.