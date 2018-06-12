В МЧС подтвердили гибель десяти человек при столкновении баржи и катамарана на Волге
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное МЧС.
Ещё пять пассажиров катамарана пострадали, трое из них были госпитализированы.
В настоящее время судьба одного человека остаётся неизвестной. Поисково-спасательные мероприятия продолжаются.
По данным ведомства, столкновение речных судов произошло вблизи острова Голодный, расположенного недалеко от Волгограда.
Ранее сообщалось об установлении гражданства всех пассажиров, находившихся на катамаране.