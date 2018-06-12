Сотрудники МЧС ведут поиски пропавших в результате инцидента на Волге

Главное управление МЧС по Волгоградской области ведёт поисковые работы пропавших в результате столкновения прогулочного катамарана с баржей на Волге. В ведомстве отметили, что семь человек спасены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы МЧС по Волгоградской области Дмитрия Уланова.

«Предварительно, это прогулочный катамаран и баржа. В настоящий момент семеро человек спасено, ведутся поисковые работы», — сказал Уланов.

Он отметил, что сообщение о происшествии в акватории Волги в Волгограде напротив центральной набережной поступило около 22:00 мск.

Ранее источник сообщил, что сухогруз и катамаран столкнулись на Волге в Волгоградской области, в результате инцидента погиб человек. По предварительным данным, на катамаране находились 15 человек.