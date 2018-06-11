Источник сообщил о столкновении сухогруза и катамарана на Волге

Сухогруз и катамаран столкнулись на Волге в Волгоградской области, в результате инцидента погиб человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«На реке столкнулись баржа и катамаран, на котором находились, по предварительным данным, 15 человек», — рассказали агентству.

Отмечается, что семь человек удалось спасти, ещё семь могут оставаться в воде.

Ранее сообщалось, что в Забайкальском крае супруги с дочерью утонули после опрокидывания лодки.

Также Nation News сообщал, что на Аргазинском водохранилище перевернулись две лодки, в которых находились семь человек. Лишь двоим удалось добраться до берега.