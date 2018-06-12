В Волгоградской области проверят весь водный транспорт после ЧП на Волге

Водный транспорт Волгоградской области проверят после столкновения катамарана и баржи на Волге. Об этом заявили в пресс-службе правительства региона.

«Даны поручения соответствующим службам провести проверки условий хранения и использования всех судов, в том числе оказывающих туристические и транспортные услуги, на предмет соответствия действующему законодательству», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что необходимо уделить особое внимание «техническому состоянию, хранению судов, а также квалификации и профессиональной пригодности экипажей».

Ранее стало известно, что спасатели подняли на берег катамаран, который частично затонул после столкновения с сухогрузом.

11 июня на Волге столкнулись катамаран и баржа, погибли 11 человек. СК России возбудил уголовное дело.