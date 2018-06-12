СК возбудил дело после столкновения баржи и катамарана на Волге

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту столкновения баржи и катамарана на Волге в Волгоградской области.

«Южным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.263 УК России (нарушение правил безопасности движения водного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух или более лиц)», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что, предварительным данным, в результате инцидента погибли 10 человек. Всего в момент столкновения на катамаране находились 16 человек.

Главное управление МЧС по Волгоградской области организовало поисковые работы пропавших в результате инцидента.