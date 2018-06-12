Аксёнов назвал Крымский мост визитной карточкой полуострова

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал мост через Керченский пролив и новый терминал международного аэропорта «Симферополь» визитными карточками республики.

«Визитными карточками нового Крыма стали Крымский мост, международный аэропорт «Симферополь», строящаяся трасса «Таврида» и Таврическая ТЭС», — говорится в поздравлении Аксёнова по случаю Дня России.

Он отметил, что после воссоединения с Россией Крым получил новую жизнь.

«Модернизируются экономика, транспортная и энергетическая инфраструктура, социальная сфера, реализуется ряд крупных проектов в промышленности, сельском хозяйстве, туризме, ряде других отраслей», — добавил он.

По его словам, новый импульс развития получил и ряд отраслей, которые ранее не могли развиваться.

1 июня сообщалось, что с момента открытия по Крымскому мосту проехало более 200 тыс. автомобилей.

Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк прокомментировал ФАН слова президента России Владимира Путина, который заявил, что проезд по мосту останется бесплатным.