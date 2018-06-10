В торговом центре под Петербургом произошёл пожар

В МЧС заявили о возгорании, которое произошло в торговом центре «Меньшиков холл» в городе Ломоносове.

Об этом сообщается на сайте регионального ведомства.

Уточняется, что к настоящему моменту пожар ликвидирован.

«При производстве кровельных работ на здании торгового центра «Меньшиков холл» происходило горение обстановки на втором этаже и обрешётки кровли на площади 800 кв. м... В 17:44 ранг пожара повышен до №3... В 23:06 пожар ликвидирован», — указывается в заявлении.

Уточняется, что сведений о пострадавших нет.

К ликвидации пожара были привлечены от МЧС 114 сотрудников из личного состава и 24 единицы техники.

1 июня в научно-развлекательном центре, расположенном в иркутском ТЦ «КомсоМОЛЛ», произошло возгорание, в результате которого пострадали восемь детей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

В апреле URA.RU сообщало, что посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.