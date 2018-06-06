Отправлен под домашний арест технический директор научно-развлекательного центра в Иркутске

Суд в Иркутске отправил под домашний арест Олега Соболева — директора научно-развлекательного центра «Гравитация», в котором восемь детей получили ожоги.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя суда.

«Суд определил для гражданина Соболева меру пресечения в виде домашнего ареста до 31 июля», — сказали в суде.

Ранее суд отправил под домашний арест директора «Гравитации» Наталью Соболеву.

1 июня в научно-развлекательном центре, расположенном в иркутском ТЦ «КомсоМОЛЛ», произошло возгорание, в результате которого пострадали восемь детей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Работа научно-развлекательного центра приостановлена.