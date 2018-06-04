В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при возгорании в ТЦ Иркутска детей
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на Минздрав Иркутской области.
«В настоящее время в больнице находятся шесть детей: четверо — в состоянии средней тяжести, из них один переведен в обычную палату», — заявили в ведомстве.
Состояние двоих пострадавших оценивается как лёгкой степени тяжести. Также два ребёнка проходят лечение амбулаторно.
1 июня в торговом центре в Иркутске произошло возгорание. В результате ЧП пострадали восемь детей. В связи с произошедшим было возбуждено уголовное дело.