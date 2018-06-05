Пожар в торговом центре в Казани ликвидирован
- © vk.com/pwrru
- globallookpress.com
«Пожар в ТЦ полностью ликвидирован», — приводит ТАСС сообщение главка.
Отмечается, что площадь возгорания составила 2,8 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее сообщалось, что по факту пожара в ТЦ «Порт» возбуждено дело.
Пожар в ТЦ произошёл утром 5 июня. МЧС предупредило об угрозе обрушения здания.
Также URA.RU сообщало, что посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.