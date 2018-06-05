Пожар в торговом центре в Казани ликвидирован

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В Казани ликвидировали пожар в торговом центре «Порт». Об этом сообщает ГУ МЧС по Татарстану.
Пожар в торговом центре в Казани ликвидирован
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«Пожар в ТЦ полностью ликвидирован», — приводит ТАСС сообщение главка.

Отмечается, что площадь возгорания составила 2,8 тыс. кв. метров. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что по факту пожара в ТЦ «Порт» возбуждено дело.

Пожар в ТЦ произошёл утром 5 июня. МЧС предупредило об угрозе обрушения здания.

Также URA.RU сообщало, что посетителей ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали из-за пожарной тревоги.

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