В торговом центре в Казани произошёл пожар

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В ТЦ «Порт» в Казани произошёл пожар, проведена эвакуация. Об этом заявили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.
В торговом центре в Казани произошёл пожар
  • АРХИВНОЕ ФОТО. © РИА Новости

«Из-под кровли здания, где расположен торговый центр, идёт сильный дым, пожар тушат по второму номеру сложности из пяти существующих», — приводит ТАСС сообщение.  

Отмечается, что из здания эвакуирован весь персонал, посетителей в торговом центре не было.

Ранее сообщалось, что в ТЦ в подмосковной Ивантеевке произошёл пожар

В конце апреля издание «Реальное время» писало, что в Татарстане обнаружили 1,5 тыс. нарушений пожарной безопасности на 593 объектах с массовым пребыванием людей. 

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