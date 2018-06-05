В торговом центре в Казани произошёл пожар
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«Из-под кровли здания, где расположен торговый центр, идёт сильный дым, пожар тушат по второму номеру сложности из пяти существующих», — приводит ТАСС сообщение.
Отмечается, что из здания эвакуирован весь персонал, посетителей в торговом центре не было.
Ранее сообщалось, что в ТЦ в подмосковной Ивантеевке произошёл пожар.
В конце апреля издание «Реальное время» писало, что в Татарстане обнаружили 1,5 тыс. нарушений пожарной безопасности на 593 объектах с массовым пребыванием людей.