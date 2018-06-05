В торговом центре в Казани произошёл пожар

В ТЦ «Порт» в Казани произошёл пожар, проведена эвакуация. Об этом заявили в пресс-службе Центрального регионального центра МЧС России.

«Из-под кровли здания, где расположен торговый центр, идёт сильный дым, пожар тушат по второму номеру сложности из пяти существующих», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что из здания эвакуирован весь персонал, посетителей в торговом центре не было.

Ранее сообщалось, что в ТЦ в подмосковной Ивантеевке произошёл пожар.

В конце апреля издание «Реальное время» писало, что в Татарстане обнаружили 1,5 тыс. нарушений пожарной безопасности на 593 объектах с массовым пребыванием людей.