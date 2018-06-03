Источник: в торговом центре в подмосковной Ивантеевке произошёл пожар

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В торговом центре «Антошка» в подмосковной Ивантеевке произошёл пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник: в торговом центре в подмосковной Ивантеевке произошёл пожар
  • РИА Новости

«В трёхэтажном ТЦ «Антошка» в Ивантеевке произошёл пожар на кровле на площади 150 кв. м. В настоящее время он локализован», — заявил источник.

По его словам, эвакуированы 12 человек, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее сообщалось, что десять детей пострадали при возгорании в иркутском ТЦ «КомсоМОЛЛ».

В апреле издание «Янтарный край» писало, что в Калининграде приостановили работу трёх ТЦ и кинотеатра из-за выявленных нарушений.

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