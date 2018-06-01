Система оповещения о пожаре не работала в ТЦ в Иркутске в момент прибытия спасателей

В МЧС заявили, что система оповещения о пожаре в иркутском торговом центре «КомсоМОЛЛ» не работала в момент прибытия пожарных.

«На момент прибытия первых пожарных подразделений — через три минуты после вызова — системы оповещения в здании не были включены, эвакуация персонала и посетителей не проводилась», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что надзорными органами инициирована внеплановая проверка в отношении собственника торгово-развлекательного центра и арендаторов, а также должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение эвакуации.

Ранее появились сообщения, что при возгорании в иркутском ТЦ пострадали десять детей.

В МЧС по Иркутской области прокомментировали в разговоре с RT возгорание в игровой комнате иркутского торгового центра.