Система оповещения о пожаре не работала в ТЦ в Иркутске в момент прибытия спасателей

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В МЧС заявили, что система оповещения о пожаре в иркутском торговом центре «КомсоМОЛЛ» не работала в момент прибытия пожарных.
Система оповещения о пожаре не работала в ТЦ в Иркутске в момент прибытия спасателей
  • © vk.com / ДТП 38RUS Иркутск

«На момент прибытия первых пожарных подразделений — через три минуты после вызова — системы оповещения в здании не были включены, эвакуация персонала и посетителей не проводилась», — говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что надзорными органами инициирована внеплановая проверка в отношении собственника торгово-развлекательного центра и арендаторов, а также должностных лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение эвакуации.

Ранее появились сообщения, что при возгорании в иркутском ТЦ пострадали десять детей.

В МЧС по Иркутской области прокомментировали в разговоре с RT возгорание в игровой комнате иркутского торгового центра.

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