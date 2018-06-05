По факту пожара в казанском ТЦ возбуждено уголовное дело
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«Уголовное дело возбуждено по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности», — приводит РИА Новости его слова.
Пожар в ТЦ произошёл утром 5 июня. МЧС предупредило об угрозе обрушения здания.
Ранее стало известно, что в Иркутске приостановили деятельность научно-развлекательного центра, который работал в ТРЦ «КомсоМОЛЛ».
1 июня в иркутском ТЦ произошло возгорание, в результате которого пострадали восемь детей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.