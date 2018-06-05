По факту пожара в казанском ТЦ возбуждено уголовное дело

Уголовное дело возбуждено по факту пожара в ТЦ «Порт» в Казани. Об этом заявил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

«Уголовное дело возбуждено по статье «Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности», — приводит РИА Новости его слова.

Пожар в ТЦ произошёл утром 5 июня. МЧС предупредило об угрозе обрушения здания.

Ранее стало известно, что в Иркутске приостановили деятельность научно-развлекательного центра, который работал в ТРЦ «КомсоМОЛЛ».

1 июня в иркутском ТЦ произошло возгорание, в результате которого пострадали восемь детей. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.