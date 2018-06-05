МЧС предупредило об угрозе обрушения горящего ТЦ в Казани

МЧС предупредило об угрозе обрушения горящего торгового центра в Казани, сообщает ТАСС.

«От высокой температуры существует угроза обрушения конструкций в блоке «Б» — там, где очаг», — заявил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрей Родыгин.

Ранее в МЧС заявили, что площадь пожара в торговом центре в Казани увеличилась втрое.

Пожар в ТЦ произошёл утром 5 июня.