В МЧС заявили об увеличении втрое площади пожара в казанском ТЦ
В МЧС заявили, что площадь пожара в торговом центре в Казани увеличилась втрое.
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МЧС России по Татарстану Андрея Родыгина.
«Площадь пожара составляет 200 квадратных метров», — заявил Родыгин.
Пожар в ТЦ произошёл утром 5 июня.
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