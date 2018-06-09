Подозреваемый в нападении с ножом на девочку в Москве признал свою вину

Мужчина, подозреваемый в покушении на убийство 11-летней девочки в Москве, признался в содеянном, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что мужчина заявил о совершённом преступлении журналистам, когда конвой вёл его в зал судебного заседания. Чистосердечное признание задержанного также было приобщено судом.

Кроме того, как отметила прокурор, у подозреваемого есть непогашенная судимость по 105-й статье Уголовного кодекса РФ («Убийство»). Она пояснила, что после отбытия наказания в тюрьме подозреваемый нарушил условие приговора.

Ранее в Следственном комитете России заявили о задержании подозреваемого в нападении на 11-летнюю девочку на западе Москвы.

Неизвестный с ножом напал на ребёнка в подъезде дома в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело. Девочка госпитализирована.