В Москве неизвестный ранил ножом 11-летнюю девочку

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В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на 11-летнюю девочку. Об этом сообщается на сайте СК.
В Москве неизвестный ранил ножом 11-летнюю девочку
  • © Rob Pinney
  • globallookpress.com

Отмечается, что в подъезде одного из жилых домов неизвестный напал на 11-летнюю девочку.

Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство».

«По пока не установленным причинам злоумышленник нанёс ребёнку проникающее ножевое ранение... В тяжёлом состоянии пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение одной из городских больниц, медики борются за её жизнь», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

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