В Москве неизвестный ранил ножом 11-летнюю девочку
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Отмечается, что в подъезде одного из жилых домов неизвестный напал на 11-летнюю девочку.
Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство».
«По пока не установленным причинам злоумышленник нанёс ребёнку проникающее ножевое ранение... В тяжёлом состоянии пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение одной из городских больниц, медики борются за её жизнь», — говорится в сообщении.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.