В Москве неизвестный ранил ножом 11-летнюю девочку

В Москве Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на 11-летнюю девочку. Об этом сообщается на сайте СК.

Отмечается, что в подъезде одного из жилых домов неизвестный напал на 11-летнюю девочку.

Дело возбуждено по статье «Покушение на убийство».

«По пока не установленным причинам злоумышленник нанёс ребёнку проникающее ножевое ранение... В тяжёлом состоянии пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение одной из городских больниц, медики борются за её жизнь», — говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.