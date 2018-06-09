Задержан подозреваемый в нападении с ножом на 11-летнюю девочку на западе Москвы

В Следственном комитете России заявили о задержании подозреваемого в нападении на 11-летнюю девочку на западе Москвы.

Об этом сообщает СК в мессенджере «Там-Там».

«Следователи допрашивают 43-летнего мужчину, ранее судимого за совершение ряда особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы совершённого им нападения.

Накануне сообщалось, что неизвестный с ножом напал на ребёнка в подъезде дома в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело. Девочка госпитализирована.