Задержан подозреваемый в нападении с ножом на 11-летнюю девочку на западе Москвы

Короткая ссылка
В Следственном комитете России заявили о задержании подозреваемого в нападении на 11-летнюю девочку на западе Москвы.

Об этом сообщает СК в мессенджере «Там-Там».

«Следователи допрашивают 43-летнего мужчину, ранее судимого за совершение ряда особо тяжких преступлений», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и мотивы совершённого им нападения.

Накануне сообщалось, что неизвестный с ножом напал на ребёнка в подъезде дома в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело. Девочка госпитализирована.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество Происшествия
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить