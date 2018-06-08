Опубликовано фото предполагаемого напавшего на 11-летнюю девочку в Москве
Опубликовано фото мужчины, который, предположительно, напал с ножом на 11-летнюю девочку в Москве.
- © Канал «Следком» ТамТам
Об этом сообщает Следственный комитет России в мессенджере «Там-Там».
В настоящее время следователи осматривают место происшествия и опрашивают очевидцев.
Ранее сообщалось, что неизвестный с ножом напал на ребёнка в подъезде дома в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело. Девочка госпитализирована.
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