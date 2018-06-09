Рособрнадзор назвал средний балл участников базового ЕГЭ по математике

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Средний балл написавших базовый ЕГЭ по математике в 2018 году составил 4,29. Такие данные приводит Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.
Рособрнадзор назвал средний балл участников базового ЕГЭ по математике
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Рособрнадзора, результат 2018 года незначительно улучшился по сравнению с прошлым годом, когда этот показатель составил 4,24. 

«Данный экзамен оценивается по пятибалльной шкале. Базовую математику сдавали 567 тыс. участников, что на 24 тыс. больше, чем годом ранее», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Рособрнадзор утверждает, что число участников, не набравших минимальные три балла, сокращается уже четыре года подряд.

«В 2018 году не преодолели минимальный порог 3,1% участников, что на 0,3% меньше, чем годом ранее», — заявили в пресс-службе.

Ранее, как сообщало ФАН, в Рособрнадзоре рассказали о первых проведённых в этом году ЕГЭ.

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