Рособрнадзор назвал средний балл участников базового ЕГЭ по математике

Средний балл написавших базовый ЕГЭ по математике в 2018 году составил 4,29. Такие данные приводит Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным Рособрнадзора, результат 2018 года незначительно улучшился по сравнению с прошлым годом, когда этот показатель составил 4,24.

«Данный экзамен оценивается по пятибалльной шкале. Базовую математику сдавали 567 тыс. участников, что на 24 тыс. больше, чем годом ранее», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Рособрнадзор утверждает, что число участников, не набравших минимальные три балла, сокращается уже четыре года подряд.

«В 2018 году не преодолели минимальный порог 3,1% участников, что на 0,3% меньше, чем годом ранее», — заявили в пресс-службе.

Ранее, как сообщало ФАН, в Рособрнадзоре рассказали о первых проведённых в этом году ЕГЭ.