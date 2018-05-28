В Рособрнадзоре рассказали о первых проведённых в этом году ЕГЭ

В Рособрнадзоре рассказали о первых в этом году Единых государственных экзаменах, сообщает ФАН.

Основной этап ЕГЭ начался в понедельник, 28 мая. Школьники сдают географию и информатику и информационно-коммуникационные технологии.

Как заявил глава ведомства Сергей Кравцов, экзамены прошли в штатном режиме, без происшествий и утечек материалов до начала.

«Меры информационной безопасности обеспечили нам честный экзамен», — отметил он.

С первых ЕГЭ удалено девять человек. По словам Кравцова, это совсем мало, если учитывать, сколько человек сдают экзамен.

Ранее Nation News сообщало, что Рособрнадзор опубликовал видеоролики для подготовки школьников к ЕГЭ.