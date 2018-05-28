В России начался основной этап ЕГЭ

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В России 28 мая начался основной этап Единых государственных экзаменов (ЕГЭ).
В России начался основной этап ЕГЭ
  • РИА Новости

Как сообщается на сайте Рособрнадзора, основной период ЕГЭ-2018 открывают экзамены по географии и информатике.

«Заявления на участие в ЕГЭ по информатике и ИКТ подали более 81 тысячи участников, из них 80 тысяч — выпускники текущего года. Для проведения ЕГЭ по этому предмету будет задействовано 1869 пунктов проведения экзаменов (ППЭ)... Заявления на участие в ЕГЭ по географии подали около 24 тысяч человек, в том числе почти 23 тысячи выпускников текущего года. Экзамен пройдет в 1552 ППЭ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты участники первых экзаменов узнают не позднее 15 июня. 

Основной период ЕГЭ проходит в этом году с 28 мая по 2 июля.

Ранее замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с газетой «Известия» рассказал о грядущем основном этапе сдачи Единого государственного экзамена.

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