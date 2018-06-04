В Оренбургской области подвели промежуточные итоги ЕГЭ по математике профильного уровня

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В Министерстве образования Оренбургской области подвели промежуточные итоги Единого государственного экзамена по математике профильного уровня, сообщает RIA56.

В этом году такой ЕГЭ сдавали почти 4,9 тыс. выпускников.

По оценке контролирующих ведомств, процедура прошла без серьёзных сбоев.

«В Оренбуржье продолжается масштабная работа по повышению квалификации учителей математики», — заявила первый заместитель министра образования области Галина Сафонова.

Например, по её словам, в конце 2017 года на базе Оренбургского государственного университета состоялось обучение по программе повышения квалификации «Методические аспекты преподавания математики в школе».

Ранее Nation News сообщал, что Рособрнадзор опубликовал видеоролики для подготовки школьников к ЕГЭ.

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