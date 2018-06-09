Родственники отравившихся в уральском лагере детей прокомментировали инцидент

Родственники детей, отравившихся в лагере свердловского города Кушвы, в беседе с телеканалом «360» прокомментировали инцидент.

«При недостаточном подвозе воды детям приходилось пить воду из-под крана. Вода оказалась непригодной. На этой воде готовили, скорее всего. Дети почти сразу слегли, у кого какой иммунитет», — заявила Наталья, у которой пострадали два племянника.

Также рассказала о произошедшем Анастасия. Её старшего племянника госпитализировали в Нижний Тагил, а младшую довезли до дома на автобусе, причём родителей, по её словам, о приезде не уведомили.

«Младшая — привереда в еде, почти не ела мясные блюда в лагере. Пока здорова», — сказала она. По её информации, девочку привезли воспитатели.

Ранее сообщалось, что названа возможная причина отравления детей в лагере на Урале.

В мае URA.RU сообщало, что на Урале проводят проверку из-за отравления воспитанников детсада.