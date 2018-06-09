Названа возможная причина отравления детей в лагере на Урале
- РИА Новости
Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе Следственного комитета по Свердловской области.
Причиной отравления могли стать творожно-рисовая запеканка или говяжьи котлеты «Здоровье», которые детям подавали в столовой загородного оздоровительного лагеря в городе Кушве.
В настоящее время следствие выясняет обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела после отравления детей на Урале.