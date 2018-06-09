Названа возможная причина отравления детей в лагере на Урале

Более 60 детей в возрасте от 7 до 12 лет могли отравиться некачественными продуктами в столовой детского лагеря на Урале.

РИА Новости

Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе Следственного комитета по Свердловской области. Причиной отравления могли стать творожно-рисовая запеканка или говяжьи котлеты «Здоровье», которые детям подавали в столовой загородного оздоровительного лагеря в городе Кушве. В настоящее время следствие выясняет обстоятельства происшествия. Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела после отравления детей на Урале.