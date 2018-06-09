Названа возможная причина отравления детей в лагере на Урале

Короткая ссылка
Более 60 детей в возрасте от 7 до 12 лет могли отравиться некачественными продуктами в столовой детского лагеря на Урале.
Названа возможная причина отравления детей в лагере на Урале
  • РИА Новости

Об этом сообщается в поступившем в распоряжение RT пресс-релизе Следственного комитета по Свердловской области.

Причиной отравления могли стать творожно-рисовая запеканка или говяжьи котлеты «Здоровье», которые детям подавали в столовой загородного оздоровительного лагеря в городе Кушве.

В настоящее время следствие выясняет обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела после отравления детей на Урале.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить