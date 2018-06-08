В Москве закрыли клинику пластической хирургии из-за смерти пациентки

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Росздравнадзор закрыл одну из московских клиник пластической хирургии из-за смерти пациентки, сообщает газета «Известия».

Комиссия ведомства обнаружила в ходе внеплановой проверки многочисленные грубые нарушения. Например, у двух пластических хирургов не было подготовки в ординатуре по соответствующему профилю.

Также оказалось, что операции, в том числе реконструктивные и эстетические, выполнялись в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара, без круглосуточного наблюдения за пациентами.

В отношении юрлица и должностных лиц, подозреваемых в нарушении законодательства, заведены уголовные дела.

В мае в Росздравнадзоре назвали причину смерти пациенток после пластических операций в Москве.

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