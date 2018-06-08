Минобороны России назвало гротескным сообщение о «перехвате» российского корабля в Чёрном море

Минобороны России прокомментировало сообщение о «перехвате» российского ракетного корабля украинским военно-транспортным самолётом Ан-26 в Чёрном море.

«Гротескная новость одесской газеты об успешном «перехвате» украинским транспортным самолётом Ан-26 российского боевого корабля в Чёрном море говорит прежде всего о том, что неисчерпаемый юмор одесситов жив, несмотря ни на что», — заявил официальный представитель российского оборонного ведомства Игорь Конашенков.

Как он при этом отметил, нельзя исключать, что «данный анекдот на самом деле — спланированная «эксклюзивная утечка» безграмотных пропагандистов южного оперативного командования ВСУ».

Конашенков добавил, что, «вероятно, по мере последующего усвоения ими «натовских стандартов» следует ожидать донесений об успешных «перехватах» российских самолётов-истребителей рыболовецкими сетями украинских сейнеров».

Ранее СМИ сообщили, что самолёт Ан-26 ВМС Украины перехватил в Чёрном море малый ракетный корабль ВМФ России. Как утверждалось, перехват произошёл 2 июня вблизи острова Змеиного. Ан-26 якобы обнаружил судно в непосредственной близости от украинской границы. По словам источника, после обнаружения российский корабль ушёл в открытое море.

6 июня в Госпогранслужбе Украины заявили, что пограничникам недостаёт техники и ресурсов для противостояния России на Азовском море.