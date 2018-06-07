Минфин внесёт проект закона о повышении экспортных пошлин на топливо
«Мы предлагаем поднять эти предельные значения до 90%», — цитирует его РИА Новости.
Как отметил Сазанов, кабмин может использовать этот механизм, если нефтяные компании не будут соблюдать обязательства по поддержке цен в опте на уровне, который необходим для заморозки цен в рознице.
Законопроект внесут на рассмотрение правительства в пятницу, 8 июня.
Ранее российский лидер Владимир Путин пообещал поддержать законопроект по повышению экспортных пошлин на нефтепродукты.