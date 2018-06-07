Минфин внесёт проект закона о повышении экспортных пошлин на топливо‍

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Минфин предложит позволить правительству повышать экспортные пошлины на бензин, дизельное топливо и керосин до 90% от пошлин на нефть. Об этом заявил директор департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов.

«Мы предлагаем поднять эти предельные значения до 90%», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил Сазанов, кабмин может использовать этот механизм, если нефтяные компании не будут соблюдать обязательства по поддержке цен в опте на уровне, который необходим для заморозки цен в рознице.

Законопроект внесут на рассмотрение правительства в пятницу, 8 июня.

Ранее российский лидер Владимир Путин пообещал поддержать законопроект по повышению экспортных пошлин на нефтепродукты.

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