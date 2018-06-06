Эксперт прокомментировал запрет на въезд в Россию ряда русофобски настроенных эстонцев

Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT запрет на въезд в Россию русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии.

«Это шаг обдуманный, понятный, абсолютно зеркальный. Существуют негласные международные правила, что на враждебность, как и на дружбу, надо отвечать взаимностью. Идеи с высылками или запретами въезда — распространённая практика, которую применяют в том числе и Балтийские страны. Они могут внести вас в бан-лист всего Шенгена на любой срок и не обязаны ни перед кем отчитываться», — отметил Бышок.

Ранее в МИД России заявили, что закрыли въезд в страну ряду русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии.

Эта мера является ответом на введение запрета на въезд 49 граждан России из списка Магнитского.