В МИД заявили о запрете на въезд в Россию ряду русофобски настроенных политических деятелей Эстонии

В МИД России заявили о запрете на въезд в страну русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии.

Об этом говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства заявлении.

В ведомстве прокомментировали принятие рядом стран, в том числе прибалтийских, запретов на въезд российских граждан и заявили, что Россия не оставляет такого рода недружественные акты без надлежащего ответа.

«Последний конкретный пример — с Эстонией, которая 29 марта ввела запрет на въезд 49 гражданам России из так называемого «списка Магнитского». В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии», — говорится в сообщении.

В МИД считают, что действия Эстонии говорят о продолжении откровенно антироссийского курса.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что соответствующие меры будут приняты и в отношении Латвии, которая присоединилась к «провокационной антироссийской линии».