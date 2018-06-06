В МИД заявили о запрете на въезд в Россию ряду русофобски настроенных политических деятелей Эстонии
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Об этом говорится в опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства заявлении.
В ведомстве прокомментировали принятие рядом стран, в том числе прибалтийских, запретов на въезд российских граждан и заявили, что Россия не оставляет такого рода недружественные акты без надлежащего ответа.
«Последний конкретный пример — с Эстонией, которая 29 марта ввела запрет на въезд 49 гражданам России из так называемого «списка Магнитского». В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии», — говорится в сообщении.
В МИД считают, что действия Эстонии говорят о продолжении откровенно антироссийского курса.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что соответствующие меры будут приняты и в отношении Латвии, которая присоединилась к «провокационной антироссийской линии».