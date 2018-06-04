Во Владивостоке назвали улицу в честь погибшего в Сирии лётчика Филипова
- Роман Филипов
- РИА Новости
«Присвоить наименования новым улицам, расположенным в городе Владивостоке: в районе улицы Русская (от здания №73ж до пересечения с автомобильной дорогой посёлок Новый — полуостров Де-Фриз — Седанка — бухта Патрокл) — ул. Майора Филипова, Героя Российской Федерации», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске предложили назвать улицу в честь Филипова.
3 февраля стало известно, что в Сирии, в районе, подконтрольном боевикам, был сбит российский самолёт Су-25. Лётчик Филипов успел катапультироваться, но погиб в ходе неравного боя с террористами.