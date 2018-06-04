Во Владивостоке назвали улицу в честь погибшего в Сирии лётчика Филипова

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Во Владивостоке одну из улиц назвали в честь погибшего в Сирии российского лётчика Романа Филипова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление.
Во Владивостоке назвали улицу в честь погибшего в Сирии лётчика Филипова
  • Роман Филипов
  • РИА Новости

«Присвоить наименования новым улицам, расположенным в городе Владивостоке: в районе улицы Русская (от здания №73ж до пересечения с автомобильной дорогой посёлок Новый — полуостров Де-Фриз — Седанка — бухта Патрокл) — ул. Майора Филипова, Героя Российской Федерации», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске предложили назвать улицу в честь Филипова.

3 февраля стало известно, что в Сирии, в районе, подконтрольном боевикам, был сбит российский самолёт Су-25. Лётчик Филипов успел катапультироваться, но погиб в ходе неравного боя с террористами.

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