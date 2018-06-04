В Госдуме прокомментировали просьбу сахалинских депутатов построить мост на остров

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал в беседе с RT обращение депутатов Сахалинской области к президенту России Владимиру Путину и правительству с просьбой построить мост для связи острова с материком.

По словам Белика, в связи с успешным введением в эксплуатацию Крымского моста сегодня для России больше не существует невозможных проектов строительства любых объектов в сложных условиях.

«Крымский мост стал своеобразным тест-драйвом для прорывных проектов России. Наша страна успешно сдала экзамен на умение возводить переправы в экстремальных условиях. Думаю, что мы с уверенностью можем говорить о том, что опыт моста через Керченский пролив можно и нужно тиражировать на всю страну и на весь мир», — пояснил Белик.

Депутат не исключил, что в ближайшем будущем будет рассмотрен вопрос о строительстве моста на Сахалин.

«Таким образом, Крымский мост — это не просто переправа, это имиджевый слоган международного уровня», — подчеркнул Белик.

Ранее депутаты Сахалинской области приняли обращение к президенту и правительству России с просьбой построить мост для связи острова с материком.

Спикер областной думы Андрей Хапочкин отметил, что в преддверии прямой линии с президентом России к властям региона поступают просьбы о необходимости строительства моста на материк.

16 мая в России открыли движение по мосту в Крым.

