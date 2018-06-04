Сахалинские депутаты обратились к федеральным властям с просьбой построить мост на остров

Депутаты Сахалинской области приняли обращение к президенту и правительству России с просьбой построить мост для связи острова с материком. Об этом сообщил спикер областной думы Андрей Хапочкин.

Он отметил, что в преддверии прямой линии с президентом России поступают просьбы к властям региона о необходимости строительства моста на материк.

«Мы приняли решение на внеочередном заседании нашего парламента рассмотреть вопрос о принятии обращения в правительство России и лично президенту о строительстве мостового перехода», — приводит слова спикера РИА Новости.

По словам Хапочкина, паромная переправа ненадёжна из-за погоды. При этом поставки с материка оказывают существенное влияние на работу некоторых отраслей в регионе.

16 мая в России открыли движение по мосту в Крым.