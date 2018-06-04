Сахалинские депутаты обратились к федеральным властям с просьбой построить мост на остров
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Он отметил, что в преддверии прямой линии с президентом России поступают просьбы к властям региона о необходимости строительства моста на материк.
«Мы приняли решение на внеочередном заседании нашего парламента рассмотреть вопрос о принятии обращения в правительство России и лично президенту о строительстве мостового перехода», — приводит слова спикера РИА Новости.
По словам Хапочкина, паромная переправа ненадёжна из-за погоды. При этом поставки с материка оказывают существенное влияние на работу некоторых отраслей в регионе.
16 мая в России открыли движение по мосту в Крым.