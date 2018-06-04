Сахалинские депутаты обратились к федеральным властям с просьбой построить мост на остров

Короткая ссылка
Депутаты Сахалинской области приняли обращение к президенту и правительству России с просьбой построить мост для связи острова с материком. Об этом сообщил спикер областной думы Андрей Хапочкин.
Сахалинские депутаты обратились к федеральным властям с просьбой построить мост на остров
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine

Он отметил, что в преддверии прямой линии с президентом России поступают просьбы к властям региона о необходимости строительства моста на материк.

«Мы приняли решение на внеочередном заседании нашего парламента рассмотреть вопрос о принятии обращения в правительство России и лично президенту о строительстве мостового перехода», — приводит слова спикера РИА Новости.

По словам Хапочкина, паромная переправа ненадёжна из-за погоды. При этом поставки с материка оказывают существенное влияние на работу некоторых отраслей в регионе.

16 мая в России открыли движение по мосту в Крым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить